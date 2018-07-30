Biga'da Dolandırıcılık İddiası

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki 4 iş yerinde dolandırıcılık yapıldığı yönünde şikayet alan Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iş yerlerine gelen 2 kişinin "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Polis, görüntülerden şüpheli olarak tespit edilen E.K. (48) ve G.A'yı (37) düzenlenen operasyonla içerisinde bulundukları bir otomobilde gözaltına aldı.