Biga'da denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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Biga'da denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi açıklarında, denizin üstünde oluşan hortum, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Biga'da denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
03.06.2020 20:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:42

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi açıklarında, denizin üstünde oluşan hortum, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Biga'ya bağlı Aksaz köyü yakınlarında, yağmur ve fırtına nedeniyle denizin üstünde hortum oluştu. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Hortumu geren bazı kişiler, panik yaşarken, bazıları da merakla o anları izledi. Denizin üstünde oluşan hortum, kısa sürede uzaklaşıp, gücünü yitirdi. Aksaz köyü Muhtarı Halil Çavdar, "Bir kaç yıl öncede bölgede bir hortum görülmüştü. Bu kez çıkan hortum çok daha büyükmüş. Sabah saat 09.30 sıralarında hortum görülmüş. Yeğenim Abdullah görmüş. Ben görmedim ama bana anlattı. Çok büyük bir hortummuş" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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