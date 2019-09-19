Biga'da deniz patlıcanı operasyonu
Biga'da durdurulan bir kamyonette 1,5 ton deniz patlıcanı ele geçirildi.
Biga'da durdurulan bir kamyonette 1,5 ton deniz patlıcanı ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, K.C'nin kullandığı kamyoneti Kalafat köyü girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda 1,5 ton avlanması yasak olan deniz patlıcanı bulundu.
Bu deniz ürünlerinin, Çanakkale-Biga sahil şeridindeki kaçak avcılardan toplandığı belirlendi.
K.C'ye para cezası uygulandığı öğrenildi.