Biga'da "damlaya damlaya çeltik olur" projesi tanıtıldı
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Biga'da "damlaya damlaya çeltik olur" projesi tanıtıldı

24.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:36
Biga'da

Çanakkale'de damlama sulama yöntemiyle çeltik ve yem bitkisi ekim nöbeti uygulamasının yaygınlaştırılması amacı ile "damlaya damlaya çeltik olur" projesinin ikinci ayağı Biga'da tanıtıldı.

Çanakkale'de damlama sulama yöntemiyle çeltik ve yem bitkisi ekim nöbeti uygulamasının yaygınlaştırılması amacı ile "damlaya damlaya çeltik olur" projesinin ikinci ayağı Biga'da tanıtıldı.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısına, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Sezer, Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, köy muhtarları ve çeltik üreticileri katıldı.

Mehmet Sezer burada yaptığı konuşmada, çeltik üretiminde kentin lokomotifi olan Biga'nın 75 bin ton üretimle ilk sırada olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çeltik üretiminin yüzde 10'unun Biga'dan karşılandığını anlatan Sezen, "Bu da üreticilerimizin çalışkanlığı, üretkenliği ve başarısından kaynaklanıyor. Türkiye genelinde ise ürettiğimiz çeltiğin yüzde 65' ini ancak karşılıyoruz. Geriye kalan yüzde 35' ini yaklaşık 500 bin ton çeltiği ithal etmek zorundayız. Bu nedenle de çeltik üretimimizi arttırmalıyız. Sulama suyunu damlama kullanmalıyız. Tasarruflu su kullanımına geçmeliyiz. 1 hektar çeltik üretiminde bin 500 ile 2 bin 500 metreküp arasında su kullanımı olmakta buda büyük bir rakam bu projemiz ile küresel ısınmadan dolayı suyu rantabl kullanabilmek için mevcut çeltik alanlarımızı arttırmak amacındayız." dedi.

Mehmet Sezer, çeltik ve yem bitkilerinin ekilişi için bu projenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Damlama sulama sistemi ile suyu daha tasarruflu kullanıp üretimde verimde artışı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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