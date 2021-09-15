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Biga'da çeltik hasadı yapıldı

AA / Serten Akkaya - Haberler | Ekonomi
Biga'da çeltik hasadı yapıldı

Biga Ziraat Odası ile Biga Kaymakamlığı Çeltik Komisyonu tarafından çeltik hasadı etkinliği düzenlendi.

Biga Ziraat Odası ile Biga Kaymakamlığı Çeltik Komisyonu tarafından çeltik hasadı etkinliği düzenlendi.

Törene, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, Biga Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün, Meclis Başkanı Taner Kömürcü ve üreticiler katıldı.

Program, Gümüşçay beldesi çeltik üreticilerinden Mutlu Tutan'ın tarlasını ziyaretle başladı. Törende konuşan Tutan, 4 dönümlük tarlasında Keşan baldo cinsi çektik ektiğini söyledi.

Tutan,120 günlük sürede yetişen çeltikte bu yıl yüksek verim almayı beklediklerini kaydetti.

AA / Serten Akkaya - Ekonomi Haberleri
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Haber: Biga'da çeltik hasadı yapıldı - Haberler Ekonomi
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