Biga'da çay ocakları kapatıldı, pazar yerleri salı ve çarşamba günleri kurulacak
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Biga'da çay ocakları kapatıldı, pazar yerleri salı ve çarşamba günleri kurulacak

27.11.2020 09:31 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:34
Biga'da çay ocakları kapatıldı, pazar yerleri salı ve çarşamba günleri kurulacak

Biga ilçesinde, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında çay ocaklarının kapatılması ve pazar yerlerinin de salı ve çarşamba günü açılması kararlaştırıldı.

Biga ilçesinde, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında çay ocaklarının kapatılması ve pazar yerlerinin de salı ve çarşamba günü açılması kararlaştırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı.

İlçe merkezinde bulunan çay ocaklarının vatandaşların toplanma alanı haline geldiği, sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği alanlar olarak görüldüğü belirtilen açıklamada, salgın yönetimini olumsuz etkileyecek ve bulaşma riskini arttıracak söz konusu durumun önüne geçmek amacıyla ilçe merkezinde bulunan çay ocaklarının yeni bir karar alınıncaya kadar kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

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Karabiga beldesinde son günlerde görülen vaka artışının önüne geçmek ve bulaşma riskini engellemek amacıyla cuma gününden itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar beldedeki halk pazarının kurulmamasına karar verilen toplantıda şu kararlar alındı:

"İlçemiz Hamdibey Mahallesi'nde cumartesi günleri kurulan pazarın cuma gününden itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar kurulmamasına, çarşamba günleri Biga Belediyesi pazar yerinde kurulan ilçe pazarının ise pazar yerinde oluşan yoğunluğu azaltmak için salı ve çarşamba günleri olmak üzere iki ayrı günde kurulmasına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek. Bu uygulamanın Biga Belediyesi tarafından anonslarla vatandaşlara duyurulmasına, gerekli tedbir ve düzenlemelerin Biga Belediye Başkanlığı tarafından yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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