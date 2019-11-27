Biga'da bir markette silahlı soygun
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Biga'da bir markette silahlı soygun

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

27.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:48
Biga'da bir markette silahlı soygun

ÇANAKKALE'nin ilçesinde, ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı. 

Biga Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iş yerinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Balık Pazarı Yeni Yol Caddesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenledi. Çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda, 2 kişi ise gözaltına alındı. 

 


Kaynak: DHA
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