Biga'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biga'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

AA / Serten Akkaya - Haberler | Güncel
Biga'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Müşait Erkan'a ait Gazikemal Mahallesi Sezai Suda Caddesi'nde bulunan binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dairede kiracı olan Tuncay Yakar, yangını itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Biga'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Rize'de çatısında yangın çıkan öğrenci yurdu boşaltıldı

Rize'de çatısında yangın çıkan öğrenci yurdu boşaltıldı

 Kahreden olay! Pet Shop'taki yangında onlarca hayvan diri diri yanarak can verdi

Kahreden olay! Pet Shop'taki yangında onlarca hayvan diri diri yanarak can verdi

AA / Serten Akkaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title