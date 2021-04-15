Biga'da bir belde karantinaya alındı
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Biga'da bir belde karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Biga'da bir belde karantinaya alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı bir belde, korona virüs (Covid-19) vaka sayılarında artış görülmesi ve yayılımın engellemesi için 10 gün süreyle karantina altına alındı.

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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı bir belde, korona virüs (Covid-19) vaka sayılarında artış görülmesi ve yayılımın engellemesi için 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Gümüşçay beldesinde korona virüs vakalarının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak amacıyla 10 gün süreyle ile karantina altına alındığını duyurdu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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