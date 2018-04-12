Biga'da 'Bas Söyle' Yarışması

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Atatürk Kültür Merkezinde"Bas Söyle" yarışması düzenledi.

4 grubun yarıştığı bas söyle yarışması 14 bölümden oluştu. Pop müzik şarkıcı ve şarkı adı, Türk Sanat Müziği şarkı ve şarkıcı adı, Türk Halk Müziği şarkıcı ve şarkı adı, Nostaljik müzik şarkıcı ve şarkıcı adı, Yabancı müzik şarkıcı ve şarkı adı, oyun havaları devam ettirme ve şarkı adı bulma, sanatçı bulma ve karaoke performansı gibi soruların geldiği yarışmada eğlenceli dakikalar yaşayan öğrenciler tüm yeteneklerini sergilediler. Okul Müdürü Faruk Girgin,geleneksel hale getirilen yarışma ile hem müzik kültürünün geliştirilmesini hem de okul olarak eğlenceli bir gün geçirilmesini amaçladıklarını söyledi. Girgin,yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğretmenlere ve Okul Aile Birliği üyelerine teşekkür etti. Jüri Başkanı İbrahim Er ise yarışma sonunda 12.sınıf öğrencileri 94 puan alarak birinci oldular. - ÇANAKKALE