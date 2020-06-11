Biga'da balya yüklü römorktan düşen kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Biga ilçesinde ot balyası yüklü traktör römorkundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
11.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:24
Çanakkale'nin Biga ilçesinde ot balyası yüklü traktör römorkundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Arkadaşı E.Y. ile tarladan yüklediği balyaları Örtülüce köyüne götürmek için traktörle yola çıkan Nazmi Şahin (40), römorktaki balyaların üzerindeyken dengesini yitirerek yere düştü.
Traktörün lastiğinin altında kalan Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Biga Devlet Hastanesi morguna götürülen Şahin'in cenazesi, Şakirbey köyünde toprağa verildi.
Kaynak: AA