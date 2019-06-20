Biga'da araç hırsızlığı operasyonu

Biga ilçesinde 4 araç çaldığı iddia edilen şüphelisi yakalandı.

Bolu Açık Cezaevinden izinli olarak çıktığı ve Biga'ya geldiği belirtilen N.Ç, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalıntı araçla Göktepe köyü civarında gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlının, Havdan ve İdriskoru köyleri ile Ada Mahallesi'nden çaldığı öne sürülen 4 araç sahiplerine teslim edildi.

N.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA