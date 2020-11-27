Biga'da 4 köpek öldürüldü, Ayvacık'ta bir köpek ve 3 yavrusuna jandarma sahip çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Biga'da 4 köpek öldürüldü, Ayvacık'ta bir köpek ve 3 yavrusuna jandarma sahip çıktı

27.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:43
Biga'da 4 köpek öldürüldü, Ayvacık'ta bir köpek ve 3 yavrusuna jandarma sahip çıktı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, 4 köpek zehirlenerek öldürüldü.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, 4 köpek zehirlenerek öldürüldü. Jandarmanın çalışmasıyla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Ayvacık ilçesinde ise hasta halde terk edilen bir köpek ve 3 yavrusu jandarma ekiplerince barınağa teslim edildi. 

Biga ilçesine bağlı Bakacak köyünde bugün 4 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü ihbarı üzerine Çanakkale Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Biga Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda, köpekleri zehirleyerek öldürdüğü belirlenen kişi, gözaltına alınarak, hakkında adli işlem başlatıldı.

4 KÖPEĞE JANDARMA SAHİP ÇIKTI

Ayvacık ilçesinde ise devriye görevi yapan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığına (HAYDİ) bağlı ekipler, yol kenarına terk edilen anne ve 3 yavrusunu gördü. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce terk edilen köpeklerin hasta, aç ve susuz kaldıklarının gören ekipler gerekli muayene ve tedavilerinin yapılmasını sağladı. Ayvacık Hayvan Barınağına götürülen anne ve 3 yavrunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

İran'ı sarsan saldırı! 'Nükleer programın babası' suikasta uğradı
İran'ı sarsan saldırı! "Nükleer programın babası" suikasta uğradı
Salgın yayılıyor! Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı
Salgın yayılıyor! Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu

Biga'da 4 köpek öldürüldü, Ayvacık'ta bir köpek ve 3 yavrusuna jandarma sahip çıktı
Biga'da 4 köpek öldürüldü, Ayvacık'ta bir köpek ve 3 yavrusuna jandarma sahip çıktı
Biga'da 4 köpek öldürüldü, Ayvacık'ta bir köpek ve 3 yavrusuna jandarma sahip çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Denizden köpeği kurtaran veteriner hekim Öçal: Vicdan sahibi herkesin yapması gereken bir hareket
Denizden köpeği kurtaran veteriner hekim Öçal: Vicdan sahibi herkesin yapması gereken bir hareket
Samsun'da, patileri kesilen yavru köpek, hayati tehlikeyi atlattı
Samsun'da, patileri kesilen yavru köpek, hayati tehlikeyi atlattı
Samsun'da, 2 bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede
Samsun'da, 2 bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Bülent Arınç Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman İrem Derici Eser Yenenler Ariana Grande
Spor Ozan Tufan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Robert Prosinecki Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Adana Malatya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Biga'da 4 köpek öldürüldü, Ayvacık'ta bir köpek ve 3 yavrusuna jandarma sahip çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 18:56:08. #1.15#
title