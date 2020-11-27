Biga'da 4 köpek öldürüldü, Ayvacık'ta bir köpek ve 3 yavrusuna jandarma sahip çıktı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, 4 köpek zehirlenerek öldürüldü.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, 4 köpek zehirlenerek öldürüldü. Jandarmanın çalışmasıyla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Ayvacık ilçesinde ise hasta halde terk edilen bir köpek ve 3 yavrusu jandarma ekiplerince barınağa teslim edildi.

Biga ilçesine bağlı Bakacak köyünde bugün 4 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü ihbarı üzerine Çanakkale Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Biga Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda, köpekleri zehirleyerek öldürdüğü belirlenen kişi, gözaltına alınarak, hakkında adli işlem başlatıldı.

4 KÖPEĞE JANDARMA SAHİP ÇIKTI

Ayvacık ilçesinde ise devriye görevi yapan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığına (HAYDİ) bağlı ekipler, yol kenarına terk edilen anne ve 3 yavrusunu gördü. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce terk edilen köpeklerin hasta, aç ve susuz kaldıklarının gören ekipler gerekli muayene ve tedavilerinin yapılmasını sağladı. Ayvacık Hayvan Barınağına götürülen anne ve 3 yavrunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı