Biga'da 3 bin adet saman balyası yanarak kül oldu
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Biga'da 3 bin adet saman balyası yanarak kül oldu

Biga'da 3 bin adet saman balyası yanarak kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sığırcık köyünde, bir damda bulunan 3 bin adet saman balyası yanarak küle döndü.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sığırcık köyünde, bir damda bulunan 3 bin adet saman balyası yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında hayvancılık ile uğraşan Mehmet Dede'ye ait damda yaklaşık 3 bin adet saman balyası yanarak kullanılmaz hale geldi. Köye ait tanker ile yapılan ilk müdahalenin ardandan yangına Biga Belediyesi, Karabiga Belediyesi ve Gümüşçay Belediye itfaiyesine ait arazözler tarafından yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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