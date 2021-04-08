Biga'da 2 köy karantina altına alındı
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Biga'da 2 köy karantina altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Biga'da 2 köy karantina altına alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde korono virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantina altına alındı.

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde korono virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantina altına alındı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Danişment ve Kozçeşme köylerinde korono virüs vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıylq 10 gün süreyle karantina altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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