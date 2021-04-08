Biga'da 2 köy karantina altına alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde korono virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantina altına alındı.
Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde korono virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantina altına alındı.
Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Danişment ve Kozçeşme köylerinde korono virüs vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıylq 10 gün süreyle karantina altına alındı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı