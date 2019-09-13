Biga'da 147. STP toplantısı yapıldı

13.09.2019 09:14

Biga'da, Sivil Toplum Platformunun (STP) 147. toplantısı gerçekleşti.

Sivil Toplum Platformunun (STP) 147. toplantısı Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur başkanlığında Biga Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya, Kaymakam Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu ile bazı siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

Toplantıda konuşan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf Yiğit, son üç yıldır öğrenci sayısında önemli bir düşüş oldu belirtti.

Yiğit, "Türkiye genelinde son yıllarda ciddi manada öğrencilerin sayılarında düşüş söz konusu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı Biga'da üç birim var. Biga, içinde fakülte bulunduran ender ilçelerden bir tanesi. Genelde üniversitelerin ilçelerdeki birimi meslek yüksek okulu dediğimiz iki yıllık birimlerden oluşuyor. Biga'da bir değil iki tane fakülte var. Bir tanesi çok büyük öğrenci çeken iktisadi idari bilimler fakültesi, bir diğeri ise son yıllarda revaçta olan uygulamalı bilimler fakültesi. Biga'da 8 bin 850 öğrenci sayımız. Fakülte olarak mevcut sayı 4 bin 965. Bu yıl YÖK 750 kontenjan tanıdı. Önceden bu sayı bin 400 idi. Sadece üç bölümün ikinci öğretimi var. Diğer öğretimlerin ikinci öğretimleri kapanmış durumda" diye konuştu.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan ise 4-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 13. Biga Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri fuarı hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Doğan, bu yıl 130 firmanın yer alacağı fuarı 140 bin ziyaretçinin gezmesini hedeflediklerini bildirdi.

Kaynak: AA