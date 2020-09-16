Biga'da "14. Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı" 9 Ekim'de açılacak Çanakkale'nin Biga ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek "Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı" 9 Ekim'de başlayacak.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek "Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı" 9 Ekim'de başlayacak. Biga Kapalı Pazar Yeri'nde yapılacak fuar 2 gün sürecek.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl fuara 134 firmanın katıldığını hatırlattı.

Bu sene fuara 100 civarında firmanın katılmasını beklediklerini belirten Doğan, "Koronavirüs salgını nedeniyle gerekli tedbirleri alarak fuarımızı açmaya karar verdik. Ticaret Bakanlığı, Odalar Birliğinden ve Çanakkale Valiliğinden gelen yazıda, açık alan pazar yerimizde fuar yapılabilir kararı çıktı. Şu ana kadar fuara 25 firma ile sözleşme imzalayarak startımızı verdik." diye konuştu.

Kaynak: AA