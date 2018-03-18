Biga Belediyesinin Su Motoru ve Vanaları Çalındı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, belediyeye ait depodan su motoru ve vanaları çalındı.

Alınan bilgiye göre, Biga Belediyesine ait ana su deposunun kapısının kırılarak içeri girildiği ve buradaki su motoru ile vanaların çalındığı tespit edildi.

Belediye görevlilerin haber vermesi üzerine olayı araştıran Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü, şüpheli olarak belirlenen E.Ö, D.T. ve O.İ'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ö. ve D.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli O.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.