Biga Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Biga Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

Biga Belediyesi ekipleri, Covid-19 ile mücadele kapsamında cadde ve sokakları deterjanlı su ile yıkayıp dezenfekte etti.

Biga Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor
18.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:43

Biga Belediyesi ekipleri, Covid-19 ile mücadele kapsamında cadde ve sokakları deterjanlı su ile yıkayıp dezenfekte etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın talimatıyla Covid-19 mücadelesine aralıksız devam eden Biga Belediyesi ekipleri, 7 gün 24 saat sürdürdüğü çalışmalarına cadde, sokak ve kalabalığın yoğun olduğu bölgeleri deterjanlı su ile yıkayıp dezenfekte ederek devam etti.

Korona virüse karşı ilan ettiği seferberliği tüm hızıyla sürdüren Biga Belediyesi, detaylı yıkama ve temizlik çalışmasını şehrin bir ucundan diğer ucuna ikinci kez gerçekleştirdi. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile İtfaiye Müdürlüğü ekipleri şehrin ana halteri olan İstiklal Caddesi, Çan Caddesi ile Muammer Aksoy Caddesi yol, kaldırım ve minibüs duraklarıyla birlikte baştan sona mikrop ve virüsleri yok eden antibakteriyel özelliğe sahip köpüklü suyla yıkadı ve dezenfekte etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile Belediye Başkan Yardımcısı Sıtkı Keçeci sahada yıkama ve dezenfekte çalışması yapan ekibe eşlik ederek, hem kolaylıklar diledi hem de teşekkür etti.

Tedbiri elden bırakmadan çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "Korona virüs pandemisi ile gerek ulusal gerekse yerel düzeyde çok başarılı bir mücadele veriyoruz. Yerel yönetimler olarak tüm ekiplerimizle Covid-19 salgınına karşı hummalı çalışmalarımız ve tedbirlerimiz ile birlikte, ekonomik ve sosyal çalışmalarımız devam ediyor. Elbette ki vaka sayısındaki düşüş ile birlikte normalleşme adımları atarken tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Biz de Biga Belediyesi olarak ekiplerimizin özverili çalışmasıyla ilçemizi baştan sona tekrar yıkayarak ardından dezenfekte ettik. Tüm ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerimden önce sağlık diyerek önlemlere sıkı şekilde devam etmelerini rica ediyorum. Zorunlu olmadıkça ev kalmaya devam ediyoruz. Herkese sağlıklı ve güzel günler diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Haber
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Haber
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Haber
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,87'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,87'den işlem görüyor
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yılmaz Erdoğan Burcu Esmersoy Michael Jackson Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Su Milli Kadın Çocuk
Şu an buradasınız: Biga Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 17:43:39. #1.14#
title