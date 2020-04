Biga Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı Biga Belediyesi, ilçede yaşayan sokak hayvanları için ilave besleme odakları koyarak, mama bıraktı.

Biga Belediyesi, ilçede yaşayan sokak hayvanları için ilave besleme odakları koyarak, mama bıraktı.

Biga Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanları için periyodik olarak mama dağıtımına devam ederken, ilçenin muhtelif yerlerine yeni ilave besleme odakları yerleştirdi.

Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında işletmelerin geçici süreyle kapanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin muhtelif yerlerine besleme odakları monte ederek, içlerine mama doldurdu. İlçedeki besleme odakları artıp sokak hayvanlarının beslenme imkanları artarken, hayvan severler Biga Belediyesi'ne çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Korona virüsle mücadele tedbirlerini yalnızca halkımız için değil şehrimizdeki can dostlarımız içinde yerine getiriyoruz. Bizler 'yaradılanı severiz yaradandan ötürü' düsturuyla çalışmalarımıza devam ederek elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz her zaman olduğu gibi virüs musibetinin ülkemizde görülmesi ve gerekli tedbir kararlarının açıklanmasından bu yana da ilçemizdeki yiyecek bulamayan can dostlarımız için mama dağıtımlarını artırarak ve düzenli olarak yerine getiriyor. Şimdi de Biga'mızdaki beslenme odaklarının sayılarını artırarak olmayan yerlere de beslenme odağı monte ettik. Bizlere emanet olan can dostlarımıza yönelik yaptığımız çalışmalar bizlere huzur ve mutluluk veriyor. Kimsenin gözü arkada kalmasın, canlarımız bize emanet" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA