Biga Belediyesi'nden muhtarlık ve odalara 10 bin maske
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Biga Belediyesi'nden muhtarlık ve odalara 10 bin maske

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, muhtar ve oda başkanlarıyla istişare toplantısı düzenleyerek 10 bin maske teslimi yaptı.

23.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:54
Biga Belediyesi'nden muhtarlık ve odalara 10 bin maske

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, muhtar ve oda başkanlarıyla istişare toplantısı düzenleyerek 10 bin maske teslimi yaptı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında merkez mahalle muhtarları ve oda başkanlarının katılımıyla belediye meclis salonunda istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ilk olarak korona virüsle mücadelede gösterilen özverili çalışmalarından dolayı muhtar ve oda başkanlarına teşekkür etti. Salgının ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal olumsuz etkilerinin değerlendirildiği toplantıda Biga Belediyesi'nin çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Erdoğan, "Belediye olarak virüsle mücadelemize ilk günden bu yana titizlikle devam ettiğimiz gibi vefa ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Ekonomik olarak sorun yaşayan ve gerçek ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımlarımızı muhtarlarımızın koordinesi ile Ramazan ayında da sürdüreceğiz. Mahalle muhtarlarımız bu süreçte gece gündüz çalışıp herkese ulaşarak yoğun ve özveriyle çalışıyor. Bizimle ilgili gerçek ihtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşlarımıza destek konusunda bizi arıyorsunuz ve 7/24 arayabilirsiniz. Bu süreçte hepimizin yaptığı çok kıymetli bir iş. Gelen talepleri not ederek hem Kaymakamlık ile Sosyal Yardımlaşma Vakfına hem de bizlere iletin. Vatandaşımızı yormayacağız ve sorunlarını çözeceğiz. Bu süreçte sessiz ve sahipsiz kimse kalmayacak. Özellikle yardımlaşma ve dayanışma ayı olan ve manevi duyguların en yoğun yaşandığı Ramazan'da ihtiyaç sahiplerini sahipsiz bırakmayarak ziyaret edip ihtiyaçlarını gidermeliyiz" dedi.

Karşılıklı fikir alışverişi ve istişarenin ardından Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 10 bin maskenin teslimini muhtar ve oda başkanlarına yaptı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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