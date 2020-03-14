Biga Belediyesi'nden koronavirüs önlemleri Biga Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak için koronavirüs ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları başlatırken, sosyal ve kültürel faaliyetlerini erteledi.

Biga Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak için koronavirüs ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları başlatırken, sosyal ve kültürel faaliyetlerini erteledi.



Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen "koronavirüs" toplantısının ardından açıklanan tedbirlerle birlikte tüm il ve ilçelerde halkın bir araya geleceği sosyal ve kültürel faaliyetler yerel yönetimlerce iptal edilirken, dezenfekte çalışmaları başladı.

Biga Belediyesi ayrıca, hijyen tedbirleri kapsamında konut aboneliklerinde su faturası borcu olan vatandaşları için iki ay boyunca su kesintisi yapmayacağını duyurdu.



Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, paniğe kapılmadan, uzmanların direktiflerine dikkatle uyarak virüsten korunmak amacı ile her zamankinden daha hassas ve tedbirli davranılması tavsiyesinde bulundu.



Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Biga'mızda tedbirlerimizi aldık ve belediyemizde yaptığımız toplantı sonrası harekete geçtik. Geçtiğimiz ay okul, park ve toplu taşıma araçlarımızda bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfeksiyon çalışması yapmıştık. Şimdi de ekiplerimizle birlikte ilçemizin her yerinde ve özellikle risk oluşturabilecek noktalarında dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Çalışmalar düzenli olarak ve hız kesmeden devam edecek. Hemşehrilerimiz müsterih oldukları gibi ben vatandaşlarımızdan özellikle Sağlık Bakanlığımızın yaptığı önlem ve kurallara uymalarını rica ediyorum." dedi.

Kaynak: AA