Biga Belediyesi'nden kandil simidi ikramı
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Biga Belediyesi'nden kandil simidi ikramı

10.03.2021 16:44 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:52
Biga Belediyesi'nden kandil simidi ikramı

Çanakkale'nin Biga Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla şehrin çeşitli noktalarında vatandaş ve esnafa kandil simidi dağıttı.

Çanakkale'nin Biga Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla şehrin çeşitli noktalarında vatandaş ve esnafa kandil simidi dağıttı.

Biga Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, vatandaş ile ziyaret ettiği esnafın Miraç Kandilini kutlayarak, kandil simidi ikram etti.

Biga Belediyesi'nin kandil dolayısıyla Hamdi Bey Meydanı, Alişdede Cami ve çarşı merkezinde vatandaşlara dağıtılmak üzere kurduğu stantları ziyaret eden Başkan Yardımcıları Keskiner ve Keçeci, halka ve çevredeki esnafa kandil simidi ikramında bulunarak, sohbet ettikleri vatandaşların tek tek kandillerini kutladı.

Miraç Kandilinin hayırlara vesile olmasını dileyen Keskiner ve Keçeci, Tüm İslam aleminin ve Biga halkının kandilini kutlayarak, sağlık, huzur, birlik ve beraberlik temennisinde bulundu. - ÇANAKKALE

Biga Belediyesi'nden kandil simidi ikramı
Biga Belediyesi'nden kandil simidi ikramı
Biga Belediyesi'nden kandil simidi ikramı
Biga Belediyesi'nden kandil simidi ikramı
Biga Belediyesi'nden kandil simidi ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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