Biga Belediyesi'nden dezenfekte seferberliği
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Biga Belediyesi'nden dezenfekte seferberliği - Haber
İstiklal Caddesi, Türkiye, Biga, Çan

Biga Belediyesi'nden dezenfekte seferberliği

Biga Belediyesi'nden dezenfekte seferberliği Biga Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında şehrin dört bir yanında dezenfekte çalışmaları yapıyor.

31.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:12
Biga Belediyesi'nden dezenfekte seferberliği

Biga Belediyesi'nden dezenfekte seferberliği

ÇANAKKALE - Biga Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında şehrin dört bir yanında dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs(Covid-19) salgınına karşı mücadele her yönüyle devam ediyor. Biga Belediyesi 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. 'Evde Kal' çağrısını yineleyen Biga Belediyesi, ortak kullanım alanlarının yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemini düzenli olarak yerine getirirken, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin ana halteri olan İstiklal Caddesi, Çan Caddesi ile Muammer Aksoy Caddesi yol ve kaldırımlarıyla birlikte baştan sona mikrop ve virüsleri yok eden antibakteriyel özelliğe sahip köpüklü suyla yıkadı. Adeta dezenfekte seferberliği ilan eden Biga Belediyesi, temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da sahada yıkama ve dezenfekte çalışması yapan ekibe eşlik ederek, hem kolaylıklar diledi hem de teşekkür etti.

İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise 1 ve 2 Nolu Sanayi Sitesi'nde yıkama, temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaptı.

Çalışmaların gece gündüz hummalı şekilde ve titizlikle sürdüğünü belirten Başkan Bülent Erdoğan, "Korona virüs tehdidinin başladığı ilk andan itibaren oluşturduğumuz ilk ekiple ilçemizdeki ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte etmeye başladık. Kapalı pazar yerimizi, duraklarımızı, toplu taşıma araçlarımızı ve Biga ve bölgemizin sebze meyve tedarik eden halimizi ekiplerimiz dezenfekte etti. Yine minibüs duraklarımıza ve pazar yerimize dezenfektan jel koyduk. Ayrıca hastane, emniyet ve vefa destek ekiplerimize yönelik maske ve tek kullanımlık koruyucu kıyafet üretiyoruz. Bugün de ilçemizin bir ucundan diğer ucuna İstiklal, Çan ve Muammer Aksoy caddelerinde yıkama ve dezenfekte yaptık. Yarın da İnönü Caddesini yıkayıp dezenfekte edeceğiz. Bütün birimlerimizle teyakkuz halinde ve işimizin başında olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimize fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Elbette ki bu salgın hastalıkla en büyük mücadele hem sosyal mesafeyi korumak hem de kendimizi izole ederek evde kalmaktır. Bizler her zaman tedbirlerin en önemlisi olan evde kal çağrımızı yineliyoruz. Rabbimden hemşehrilerime sağlıklı ve hayırlı günler diliyorum" diye konuştu.

Biga Belediyesi'nden dezenfekte seferberliği

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Biga Belediyesi'nden dezenfekte seferberliği
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Karantinadan kaçıp evine giden hasta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Karantinadan kaçıp evine giden hasta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haber
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haber
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil Haber
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Haber
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, 'doktora ihtiyaç var' diyerek tahliyesini istedi
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, ''doktora ihtiyaç var'' diyerek tahliyesini istedi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
İki kadını darp eden türkücü Yusuf Harputlu'ya 9 ay hapis cezası verildi
İki kadını darp eden türkücü Yusuf Harputlu'ya 9 ay hapis cezası verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı
İran'da koronavirüsün seyriyle ilgili 5 senaryo hazırlandı: En iyimser senaryoda 5 bin kişi daha ölecek
İran'da koronavirüsün seyriyle ilgili 5 senaryo hazırlandı: En iyimser senaryoda 5 bin kişi daha ölecek
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif
İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif
44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi
44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi
Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi
Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz
Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül Mustafa Destici Zekeriya Birkan
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Levent Defne Samyeli Chloe Loughnan
Spor Tamer Tuna Arda Turan Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın
Daha Fazla Milli Futbolcu Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: Biga Belediyesi'nden dezenfekte seferberliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 13:37:55. #1.15#
title