Biga Belediyesi'nden dezenfeksiyon seferberliği
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İstiklal Caddesi, Bülent Erdoğan, Biga, Çan, Güncel

Biga Belediyesi'nden dezenfeksiyon seferberliği

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, belediye ekipleri tarafından ilçenin dört bir yanında yıkama, temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

31.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:17
Biga Belediyesi'nden dezenfeksiyon seferberliği

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, belediye ekipleri tarafından ilçenin dört bir yanında yıkama, temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Biga Belediyesi, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın talimatıyla, 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. 'Evde Kal' çağrısını yineleyen Biga Belediyesi, ortak kullanım alanlarının yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemini düzenli olarak yerine getirirken, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin ana arteri olan İstiklal Caddesi, Çan Caddesi ile Muammer Aksoy Caddesi yol ve kaldırımlarıyla birlikte baştan sona mikrop ve virüsleri yok eden antibakteriyel özelliğe sahip köpüklü suyla yıkadı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da sahada yıkama ve dezenfekte çalışması yapan ekibe eşlik ederek, hem kolaylıklar diledi hem de teşekkür etti.

İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise 1 ve 2 Nolu Sanayi Sitesi'nde yıkama, temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaptı.

Çalışmaların gece gündüz hummalı şekilde ve titizlikle sürdüğünü belirten Biga Belediye Başkanı AK Partili Bülent Erdoğan, "Koronovirüs tehdidinin başladığı ilk andan itibaren oluşturduğumuz ilk ekiple ilçemizdeki tüm ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte etmeye başladık. Kapalı pazar yerimizi, duraklarımızı, toplu taşıma araçlarımızı, Biga ve bölgemizin sebze meyve tedariğini sağlayan halimizi ekiplerimiz dezenfekte etti. Yine minibüs duraklarımıza ve pazar yerimize dezenfektan jel koyduk. Ayrıca hastane, emniyet ve vefa destek ekiplerimize yönelik maske ve tek kullanımlık koruyucu kıyafet üretiyoruz. Bugün de ilçemizin bir ucundan diğer ucuna İstiklal, Çan, Muammer Aksoy ve İnönü caddelerinde yıkama ve dezenfekte yaptık. Tüm birimlerimizle teyakkuz halinde ve işimizin başında olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Elbette ki bu salgın hastalıkla en büyük mücadele hem sosyal mesafeyi korumak hem de kendimizi izole ederek evde kalmaktır. Bizler her zaman tedbirlerin en önemlisi olan evde kal çağrımızı yineliyoruz. Rabbimden tüm hemşehrilerime sağlıklı ve hayırlı günler diliyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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