Biga Belediyesi 2018 Bütçesi 95 Milyon Lira

Çanakkale'nin Biga Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunda 2018 yılı bütçesi 95 milyon lira olarak oybirliğiyle onaylandı.



Oybirliğiyle onaylanan bütçe ile ilgili konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, belediye meclis üyelerine teşekkür etti ve 'Hayırlı olsun' dedi.



2018 yılı gider bütçesi şöyle oluştu: Başkanlık Hizmetleri: 1 milyon 920 bin lira, Fen İşleri Hizmetleri: 47 milyon 461 bin lira, Gelir Hizmetleri: 1 milyon 413 bin lira, Mali Hizmetler: 15 milyon 525 bin lira İtfaiye Hizmetleri: 2 milyon 211 bin lira, Veterinerlik Hizmetleri: 309 bin lira, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri: 6 milyon 167 bin lira, Temizlik Hizmetleri: 7 milyon 250 bin lira, Yazı İşleri Hizmetleri: 464 bin lira, Zabıta Hizmetleri: 1 milyon 482 bin lira, İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri: 826 bin lira, Kültür ve Sosyal İşler Hizmetleri: 7 milyon 285 bin lira, Park ve Bahçeler Hizmetleri: 2 milyon 488 bin lira, Sağlık Hizmetleri: 199 bin lira



Biga Adaspor'a büyük destek



Öte yandan Biga Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine desteği devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Belediye Meclis Toplantısı birinci oturumunda sosyal tesis alanında bulunan Hamdibey Mahallesi 22 adada yer alan 42 ve 43 numaralı parsellerin, Biga Adaspor Kulübü Derneği'ne devredilmesi kararı verilmişti. Sosyal tesis alanı, amacına uygun kullanılmadığında geri alınacak, bu alanın devir ve satış işlemleri yapılamayacak. - ÇANAKKALE