"Biga Alışveriş ve Kültür Festivali" başladı

Biga Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Biga Alışveriş ve Kültür Festivali törenle başladı.

Biga'nın 20 bin metrekarelik alana sahip kapalı pazar yerinde düzenlenen festivalde esnaf tezgahlarını açtı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, pazar günü sona erecek festivalin açılışında yaptığı konuşmada, "1915 Çanakkale Köprüsü, 2022 yılında açıldığında sadece Çanakkale'nin ilçeleri burada olmayacak, Avrupa burada olacak. Yerli olana, milli olana sahip çıkmalıyız." dedi.

Biga Kaymakamı Mustafa Can ise 2018 yılında ilçenin tarım ve hayvancılık üretim değeri olarak ülke ekonomisine 1,5 milyar liralık katkı sağladığını, ihracat ve ithalatın yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da ilki düzenlenen festivali, tüm esnaf odalarının temsilcilerinin görüşlerini alarak hazırladıklarını ifade etti.

Açılışa, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ünal Özcan ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA