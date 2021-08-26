BIG, kripto para borsası Coinbase ile ortaklığını duyurdu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BIG, kripto para borsası Coinbase ile ortaklığını duyurdu!

BIG, kripto para borsası Coinbase ile ortaklığını duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Alman espor organizasyonu BIG, küresel kripto para borsası Coinbase ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Alman organizasyonu Berlin International (BIG), küresel kripto para borsası Coinbase ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

BIG, premium ortaklığının yanı sıra kapsamlı bir marka ve içerik hakları paketi alacak. Bu paket, Coinbase'in markası ve sundukları hizmetler hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayacak.

Coinbase Almanya Ülke Müdürü Sascha Rangoonwala, ortaklık hakkında şu sözlere yer verdi; "Kripto ve espor potansiyelinin çok büyük miktarda hem sanayi vardır ve sürekli değişmektedir. Almanya'nın önde gelen espor organizasyonuyla ortaklık kurmak, dijital yerlileri kripto para biriminin yararları ve riskleri konusunda eğitmemize ve onlara daha etkin bir şekilde ulaşmamıza yardımcı oluyor."

Kripto para şirketleriyle ortaklıklar, son zamanlarda espor organizasyonları arasında popüler hale geldi. Astralis, Navi, TSM ve Riot Games'in League Championship Series (LCS), kripto firmalarıyla bir araya gelerek ortaklıklar duyurmuştu. Böylelikle bu organizasyonların arasına bir yenisi daha eklendi.

Kripto para şirketlerinin espor takımlarıyla yaptıkları ortaklıklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Jens Stoltenberg Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Deniz Akkaya Burcu Biricik
Spor Marcao Mesut Özil Arda Güler Arda Turan Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BIG, kripto para borsası Coinbase ile ortaklığını duyurdu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 22:53:18. #1.14#

title