BIG, kripto para borsası Coinbase ile ortaklığını duyurdu!

Alman espor organizasyonu BIG, küresel kripto para borsası Coinbase ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Alman organizasyonu Berlin International (BIG), küresel kripto para borsası Coinbase ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

BIG, premium ortaklığının yanı sıra kapsamlı bir marka ve içerik hakları paketi alacak. Bu paket, Coinbase'in markası ve sundukları hizmetler hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayacak.

Coinbase Almanya Ülke Müdürü Sascha Rangoonwala, ortaklık hakkında şu sözlere yer verdi; "Kripto ve espor potansiyelinin çok büyük miktarda hem sanayi vardır ve sürekli değişmektedir. Almanya'nın önde gelen espor organizasyonuyla ortaklık kurmak, dijital yerlileri kripto para biriminin yararları ve riskleri konusunda eğitmemize ve onlara daha etkin bir şekilde ulaşmamıza yardımcı oluyor."

Kripto para şirketleriyle ortaklıklar, son zamanlarda espor organizasyonları arasında popüler hale geldi. Astralis, Navi, TSM ve Riot Games'in League Championship Series (LCS), kripto firmalarıyla bir araya gelerek ortaklıklar duyurmuştu. Böylelikle bu organizasyonların arasına bir yenisi daha eklendi.

Kripto para şirketlerinin espor takımlarıyla yaptıkları ortaklıklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros