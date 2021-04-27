BIG FunSpark ULTI turnuvasında şampiyon oldu!

XANTARES'ten yine bir şampiyonluk daha!

Almanya merkezli espor organizasyonu BIG FunSpark ULTI 2020 Avrupa turnuvasında şampiyon oldu!

Temsilcimiz de bulunduğu BIG, turnuvanın final maçında Extra Salt ekibini 3-2 yenerek büyük ödülün sahibi oldu. BIG maça 2-0 geride başlamasına rağmen stabil oyunuyla 3-2 kazanmayı başardı. Organizasyon böylece kasasına 150.000 Dolar ekledi. Extra Salt ise ikincilik ödülü olan 50.000 Dolar kazandı. Geri kalan sıralama ve ödül paylaşımı ise şu şekilde:

BIG (150.000 Dolar)

Extra Salt (50.000 Dolar)

forZe (15.000 Dolar)

HAVU (15.000 Dolar)

Complexity (5000 Dolar)

Dignitas (5000 Dolar)

Evil Geniuses (5000 Dolar)

Virtus.pro (5000 Dolar)

Turnuvanın MVP'si ise Extra Salt takımından Justin 'FaNg' Coakley oldu.

BIG final maçına gelene kadar ise sırasıyla şu maçları oynadı:

Extra Salt - BIG (2-1) (Lower Bracket'e düştü)

Evil Geniuses - BIG (0-2) (Lower Round 1)

Complexity - BIG (0-2) (Lower Yarı Final)

HAVU - BIG (0-2) (Lower Final)

forZe- BIG (0-2) (Consolidation Final)

Extra Salt - BIG (2-3) (Final Maçı)

Kaynak: Playerbros