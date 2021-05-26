BIG Clan Akabane ile anlaştı!

Organizasyon yeni oyuncusunu duyurdu.

Almanya merkezli espor organizasyonu BIG Clan Akabane ile anlaştı. Organizasyon Philippe "Akabane" Le ile anlaştığını sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.

Akabane yeni sezonda "Ormancı" rolünü üstlenecek. Organizasyonun paylaştığı transfer paylaşımına ise yorumlar gecikmedi. Gelen yorumlara göz attığımızda ise yorumların nerdeyse tamamının olumlu olduğunu görüyoruz. Taraftarlar ve ekosistemdeki diğer oyuncular bu transferden oldukça mutlu görünüyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros