BIG Clan Akabane ile anlaştı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BIG Clan Akabane ile anlaştı!

BIG Clan Akabane ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Organizasyon yeni oyuncusunu duyurdu.

Almanya merkezli espor organizasyonu BIG Clan Akabane ile anlaştı. Organizasyon Philippe "Akabane" Le ile anlaştığını sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.

Akabane yeni sezonda "Ormancı" rolünü üstlenecek.  Organizasyonun paylaştığı transfer paylaşımına ise yorumlar gecikmedi. Gelen yorumlara göz attığımızda ise yorumların nerdeyse tamamının olumlu olduğunu görüyoruz. Taraftarlar ve ekosistemdeki diğer oyuncular bu transferden oldukça mutlu görünüyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Gülşen Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Ali Koç Ali Palabıyık Sergen Yalçın Mustafa Denizli Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BIG Clan Akabane ile anlaştı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 13:48:03. #1.14#

title