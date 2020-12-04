"Big Bang" etkinliğinde girişimcilere 54 milyon TL'lik kaynak ulaştırıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek'in her yıl desteklediği girişimlerin en iyilerini belirlediği "Big Bang Start-up Challenge" etkinliğinde girişimcilere 54 milyon 154 bin TL kaynak ulaştırıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek'in her yıl desteklediği girişimlerin en iyilerini belirlediği "Big Bang Start-up Challenge" etkinliğinde girişimcilere 54 milyon 154 bin TL kaynak ulaştırıldı.

İlk kez online olarak düzenlenen etkinlikte sahneye çıkmaya hak kazanan ve fuayede yer alan 39 girişim ile takip yatırımlarını alan 6 İTÜ Çekirdek mezunu girişimler toplamda 23 milyon 386 bin TL'lik ödül, nakit ve yatırım aldıklarını Big Bang'de duyurdu. Bu rakamın yanı sıra 2020 yılı içerisinde yatırım alan 23 adet İTÜ Çekirdek girişimi ve mezununun 30 milyon 768 bin TL'lik yatırımı da Big Bang'te açıklandı.

Aldıkları ödül, nakit ve yatırımla ilk üçte yer almaya hak kazanan girişimler; 1 milyon 940 bin TL ile Syntonym; 1 milyon 558 bin TL ile Bugbounter ve 688 bin TL ile Eyecheckup oldu.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Üniversitelere bağlı kuluçka merkezleri sıralamasında dünyada ilk 5'te yer alan İTÜ Çekirdek'i kurmuş ve bugünlere getirmiş İTÜ ARI Teknokent olarak, seneler içerisinde başardıklarımız bize çok daha fazla sorumluluk yükledi. Böylesine zorlu bir yılda, Big Bang'te 54 milyon TL'yi aşkın kaynağı girişimcilerimize ulaştırdığımızı duyurmanın mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

İstanbul Sanayi Odası ile 5 yıldan beri süren iş birliğinin önümüzdeki dönem dikey tematik alanlarda artarak devam edeceğini aktaran Dikbaş, "İTÜ Çekirdek'te önümüzdeki dönemin hedefleri arasında teknoloji tabanlı girişim ve girişimcilerin sayısını artırmak ve yeni dikey temaları küresel ölçekte duyurmak olacak. Sürdürülebilir kalkınma, dijital dönüşüm ve tasarım, yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri, gıda ve tarım teknolojileri gibi alanlara yeni dönemde yeni paydaşlar ekleyerek çağrı yapacağız. Yatırım rakamları da katlanarak artırılacak." diye konuştu.

20 farklı ülkeden binlerce başvuru

İstanbul Sanayi Odası ve Elginkan Vakfı'nın Elmas Paydaş; Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği, Petrol Ofisi, Teknoloji ile Üretelim Platformu ve EnerjiSA'nın Platin Paydaş; Agito, AKSigorta, Allianz, Anadolu Efes, AvivaSA, Commencis, Eksim, EPDK/Elder, Eureko Sigorta, HDI Sigorta, Migros, Teknasyon, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat Emeklilik ve Yapı Kredi Teknoloji'nin Altın Paydaş; DataMarket, Milliyet ve Yalçıner Patent'in Gümüş Paydaşları arasında yer aldığı etkinlikte, kurumlar geleceğin girişimlerine destek oldu.

Aralarında Hollanda, Singapur, Hindistan ve Rusya'nın da bulunduğu 20 farklı ülkeden ve Türkiye'nin 81 farklı şehrinden binlerce başvuru alan İTÜ Çekirdek'in 87 yarı finalistinin sanal stantları ziyaretçiler tarafından gezilirken; bu girişimler arasından sahneye çıkmaya hak kazanan 20 girişim ise sanal Big Bang sahnesinde sunumlarını gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık