Bifrost Only35'i bünyesine kattı: "Geri döndüğüm için mutluyum"

Başarılı oyuncunun yeni durağı Norveç ekibi Bifrost!

Norveç merkezli espor organizasyonu Bifrost Only35'i bünyesine kattı.

Ülkemizde birçok espor organizasyonu altında forma giyen başarılı League of Legends oyuncusu Emin "Only35" Aydın'ın yeni durağı Bifrost Esports oldu. Daha önce de İskandinav League of Legends espor sahnesine aşina olan oyuncu kişisel Twitter hesabı üzerinden "Kazanmak için İskandinav sahnesine geri döndüğüm için mutluyum." açıklamasında bulundu.

Bifrost Esports tarafı ise bu transferden oldukça memnun görünüyor. Only35'in kadroya katılmasıyla birlikte sosyal medya hesapları üzerinden çekiliş bile yapıyorlar. Organizasyon, 3 kişiye "Only35 Bifrost Forma" ve "Only35'in en sevdiği 3 kostüm" hediyesi vereceklerini açıkladı. Çekilişe katılmak için tıklayabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Emin "Only35" Aydın'a gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros