BİFO ve Borusan Quartet konserleri dinleyiciyle buluşacak

Borusan Sanat, 15 ve 18 Nisan'da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Borusan Quartet konserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Borusan Sanat, 15 ve 18 Nisan'da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Borusan Quartet konserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Dijital platformlar üzerinden yayınlanan konserler kapsamında Avusturyalı şef Patrick Hahn yönetimindeki BİFO, 15 Nisan'da canlı radyo konseri verecek.

Borusan Klasik'te canlı yayınlanacak konserde BİFO, György Ligeti ve Johannes Brahms'ın yapıtlarını seslendirecek.

Besteci Ligeti'nin anavatanı Romanya'nın halk ezgilerini yeni buluşlarıyla birleştirdiği Orta Avrupa'nın renklerini ve enerjisini yansıtan eseri Rumen Konçertosu ile açılacak konserde ayrıca BİFO, Brahms'ın Detmold yıllarında yazdığı ilk serenadını da icra edecek.

Aynı gün 2 ayrı konser yayınlanacak

Ayrıca BİFO ve Borusan Quartet'ten oluşan iki ayrı konser de 18 Nisan'da borusansanat.tv'de dinleyicilerle buluşacak.

Konser kayıtlarını izleyicileriyle buluşturan çevrim içi video platformu borusansanat.tv'de yayınlanacak "Ustalar Geçidi" başlığını taşıyan konserde, onursal şef Gürer Aykal yönetimindeki BİFO, viyolonselci Camille Thomas'ı ağırlayacak.

Borusan Quartet, Anton von Webern'in 21 yaşındayken bestelediği "Langsamer Satz" ve Johannes Brahms'ın müzik yaşamının önceki yıllarına ait birikimlerini ustaca işlediği "La Minör 2 Numaralı Dörtlü"sünü seslendirecek.

Konserde ayrıca, besteci ve eğitmen Muammer Sun'un "Yaylı Çalgılar Orkestrası için Türküler ve Oyun Havaları" alt başlığını taşıyan Demet adlı yapıtı da yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani