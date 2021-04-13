BİFO ve Borusan Quartet konserleri dinleyiciyle buluşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BİFO ve Borusan Quartet konserleri dinleyiciyle buluşacak

Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel
BİFO ve Borusan Quartet konserleri dinleyiciyle buluşacak

Borusan Sanat, 15 ve 18 Nisan'da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Borusan Quartet konserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Borusan Sanat, 15 ve 18 Nisan'da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Borusan Quartet konserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Dijital platformlar üzerinden yayınlanan konserler kapsamında Avusturyalı şef Patrick Hahn yönetimindeki BİFO, 15 Nisan'da canlı radyo konseri verecek.

Borusan Klasik'te canlı yayınlanacak konserde BİFO, György Ligeti ve Johannes Brahms'ın yapıtlarını seslendirecek.

Besteci Ligeti'nin anavatanı Romanya'nın halk ezgilerini yeni buluşlarıyla birleştirdiği Orta Avrupa'nın renklerini ve enerjisini yansıtan eseri Rumen Konçertosu ile açılacak konserde ayrıca BİFO, Brahms'ın Detmold yıllarında yazdığı ilk serenadını da icra edecek.

Aynı gün 2 ayrı konser yayınlanacak

Ayrıca BİFO ve Borusan Quartet'ten oluşan iki ayrı konser de 18 Nisan'da borusansanat.tv'de dinleyicilerle buluşacak.

Konser kayıtlarını izleyicileriyle buluşturan çevrim içi video platformu borusansanat.tv'de yayınlanacak "Ustalar Geçidi" başlığını taşıyan konserde, onursal şef Gürer Aykal yönetimindeki BİFO, viyolonselci Camille Thomas'ı ağırlayacak.

Borusan Quartet, Anton von Webern'in 21 yaşındayken bestelediği "Langsamer Satz" ve Johannes Brahms'ın müzik yaşamının önceki yıllarına ait birikimlerini ustaca işlediği "La Minör 2 Numaralı Dörtlü"sünü seslendirecek.

Konserde ayrıca, besteci ve eğitmen Muammer Sun'un "Yaylı Çalgılar Orkestrası için Türküler ve Oyun Havaları" alt başlığını taşıyan Demet adlı yapıtı da yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Süleyman Soylu Vladimir Putin Alparslan Türkeş
Magazin Müjde Ar Ece Erken Ajda Pekkan Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Gökhan Töre Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BİFO ve Borusan Quartet konserleri dinleyiciyle buluşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 13:02:04. #1.15#
title