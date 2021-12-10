BİFO, "Eşsiz ve Benzersiz: Mozart" konseriyle Zorlu PSM'de sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), "Eşsiz ve Benzersiz: Mozart" başlıklı konserle Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Büyük besteci Mozart'a bir saygı duruşu niteliğindeki konserde, şef Maxim Emelyanychev BİFO'yu yönetirken müzisyenler arasında usta piyano ikilisi Katia ve Marielle Labèque yer aldı.

Öncesinde Aydın Büke ve Serhan Bali'nin müzik üzerine söyleşiler gerçekleştirdiği konser programında, Mozart'ın "Piyano Konçertosu no.23", "İki Piyano ve Orkestra için Konçerto no.10", "Üç Piyano ve Orkestra için Konçerto no.7" ve "Senfoni no.31" eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

BİFO'nun 2021'deki son konseri ise 16 Aralık'ta, Karel Deseure şefliğinde, gitar virtüözleri David Chalmin ve Bryce Dessner ile piyano ikilisi Katia ve Marielle Labèque'in konuk olacağı "Rüyalarımdaki Müzik" başlığıyla Zorlu PSM Sahnesi'nde düzenlenecek.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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