BİFO, 8 ve 11 Nisan'da iki konser verecek

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 8 ve 11 Nisan'da gerçekleştirilecek konserlerde sanatseverlerle buluşacak.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 8 ve 11 Nisan'da gerçekleştirilecek konserlerde sanatseverlerle buluşacak.

Borusan Sanat tarafından düzenlenen konserlerden ilki 8 Nisan'da saat 14.00'te gerçekleşecek. İnternet üzerinde yayınlanan Borusan klasik radyo yayınında dinlenebilecek konsere, şef Cem Mansur konuk olacak.

BİFO konserde, Macar asıllı besteci György Ligeti'nin "Regi magyar tarsas tanco", İtalyan besteci, müzikolog ve orkestra şefi Ottorino Respighi'nin "Gli Uccelli", besteci, piyanist ve orkestra şefi Igor Stravinsky'nin ise "Pulcinella Süiti" eserlerini yorumlayacak.

Konser 14.00'te başlayacak, 13.40'ta Aydın Büke ve Serhan Bali müzik üzerine söyleşi yapacak.

"Klasik Müziğin Ustaları" konseri 11 Nisan'da

BİFO, onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde, 11 Nisan'da Borusansanat.tv'de çevrim içi sahne alacak. "Klasik Müziğin Ustaları" başlıklı konserde, orkestraya solist viyolonselci Camille Thomas eşlik edecek.

Fransa ve Belçika dahil Avrupa'daki seçkin orkestralarla konserler veren sanatçı Thomas, 1730 yılına ait bir Stradivarius ile Robert Schumann'ın konçerto repertuvarına kazandırdığı nadir eserlerden "La minör Konçertosu"nu orkestrayla yorumlayacak. Besteci ve müzik eğitimcisi Muammer Sun'un "Yaylı Çalgılar Orkestrası için Türküler ve Oyun Havaları" alt başlığını taşıyan "Demet" adlı eseriyle başlayacak konserde ayrıca, Antonio Salieri'nin "Prima La Musica e Poi Parole Uvertürü", Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Der Schauspieldirektor Uvertürü, KV 486", Sergei Prokofiev'in 1. Senfoni, Re Majör, Op. 25 "Klasik" adlı eserleri seslendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk