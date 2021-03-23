BİFO, 25 Mart ve 28 Mart'ta iki konser verecek
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BİFO, 25 Mart ve 28 Mart'ta iki konser verecek

23.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:41
BİFO, 25 Mart ve 28 Mart'ta iki konser verecek

Venezuelalı şef Domingo Hindoyan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) 25 Mart'ta, Garrett Keast şefliğindeki "Zamanın Serüveni" konseri 28 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.

Venezuelalı şef Domingo Hindoyan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) 25 Mart'ta, Garrett Keast şefliğindeki "Zamanın Serüveni" konseri 28 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.

Borusan Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, mart ayı boyunca verdiği canlı radyo konserleri ile dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayarak farklı dönem ve stillerine ait eserleri dinleyicileri ile buluşturan Borusan Klasik, bu hafta da sanatseverlere keyifli bir program hazırladı.

BİFO, Venezuelalı şef Domingo Hindoyan yönetimindeki yeni konserinde Brahms ve Mendelssohn'un yapıtları yorumlanacak.

Brahms'ın "Haydn'ın Bir Teması Üzerine Çeşitlemeler" eseri ve Mendelsshon'un 3 numaralı "İskoç" Senfonisi'nin seslendirileceği 25 Mart'taki konser öncesinde, Aydın Büke ve Serhan Bali, müzik üzerine söyleşileriyle dinleyicilerle bir araya gelecek.

Dvorak, Mendelssohn ve Beethoven eserleri seslendirilecek

Ücretsiz konser kayıtlarını izleyicilerle buluşturmaya devam eden çevrim içi video platformu borusansanat.tv'de 28 Mart'ta yayınlanacak "Zamanın Serüveni" başlığını taşıyan konserde ise ünlü şef Garrett Keast yönetiminde BİFO, Dvorak, Mendelssohn ve Beethoven'dan oluşan programla dinleyicilerine ulaşacak.

Konserde, Mendelssohn ve Dvorak'ın yapıtında Çek Filarmoni Orkestrası ve Lobkowicz Trio sanatçısı, solist kemancı Jan Mracek'e eşlik edecek. Konser öncesinde ise Nisan Ak söyleşisinin kaydı yayınlanacak.

Borusan Klasik'ten takipçilerine ulaşmaya devam eden "Borusan Müzik Evi" de 26 Mart'ta caz piyanisti ve besteci Ali Perret'in daha önce 11 Aralık'ta yayınlanan programı için hazırladığı seçkisiyle yeniden dinleyicilerle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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