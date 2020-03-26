BİFO 10. Yıl Konserini evde kalan müzikseverlerle buluşturdu Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan müzikseverler için "Sascha Goetzel 10. Yıl Konseri"ni internette yayımladı.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan müzikseverler için "Sascha Goetzel 10. Yıl Konseri"ni internette yayımladı.

Orkestranın sanat yönetmeni ve sürekli şefi Sascha Goetzel ile birlikteliğinin 10. yılı dolayısıyla önceki sezon gerçekleştirilen konserin ikinci bölümünün kaydı, "borusansanat.com"da sanatseverlerle buluştu.

Resim, heykel, film ve enstalasyonlarıyla tanınan dünyaca ünlü sanatçı Carlito Dalceggio'nun canlı performansıyla eşlik ettiği konserde, Camille Saint-Saens'in "Hayvanlar Karnavalı" eserinden "Kuğu" bölümü, Mihail İppolitov İvanov'un "Kafkas Eskizleri, 1. Süit, Op. 10" eserinden "Köyde", Sergey Prokofiev'in "Romeo ve Juliet, No. 2" eserinden "Şövalyelerin Dansı" bölümleriyle, Paul Dukas'ın "Sihirbazın Çırağı", Modest Mussorgsky'nin "Bir Sergiden Tablolar" ve Maurice Ravel'in "Bolero" eserleri yorumlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla evde kalanlar için kültür sanat kurumlarıyla sanatçılar hemen her gün internette yaptıkları yayınlarla, sanatı evlerin içine taşıyor.

Kaynak: AA