Bieyder'den Kaymakam Güven'e ziyaret

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği yöneticileri Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven'i ziyaret etti.

Bilecik'te faaliyet gösteren Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği yöneticileri Başkan Aslıhan Volkan, Başkan Yardımcısı Fadik Kösem, Sekreter Tuğba Değirmenci Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güveni ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Dernek Başkanı Aslıhan Volkan, ziyaret kapsamında, "Pazaryeri İlçe Kaymakamımız Oray Güven'e derneğimizin çalışmaları hakkında bilgiler verdik. Kaymakam beye bizleri misafir ettiği için teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA