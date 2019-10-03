BİEYDER'den AFAD Müdürlüğü'ne ziyaret

03.10.2019 11:58

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) Başkanı Aslıhan Volkan ve ekibi, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.



Ziyarette afet ve acil durumlarda engelli vatandaşların daha hazırlıklı olmaları için yapılabilecek eğitim faaliyetleri hakkında görüşüldü. Yapmış oldukları ziyaretten dolayı İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneğine (BİEYDER) teşekkür etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA