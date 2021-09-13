Bien'in yeni koleksiyonları İtalya'da görücüye çıkacak - Haberler
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Bien'in yeni koleksiyonları İtalya'da görücüye çıkacak

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Güncel
Bien'in yeni koleksiyonları İtalya'da görücüye çıkacak

Bien, ilk kez görücüye çıkaracağı yeni seramik karo tasarımları ve ıslak zeminlere yönelik banyo koleksiyonları ile 27 Eylül-1 Ekim'de İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenecek Cersaie Fuarı'nda yerini alacak.

Bien, ilk kez görücüye çıkaracağı yeni seramik karo tasarımları ve ıslak zeminlere yönelik banyo koleksiyonları ile 27 Eylül-1 Ekim'de İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenecek Cersaie Fuarı'nda yerini alacak.

Bien açıklamasına göre, yapı sektöründe dünyanın en prestijli fuarı olarak nitelendirilen Cersaie, sektör profesyonellerini bu yıl 27 Eylül-1 Ekim'de bir araya getirecek.

Her yıl daha kapsamlı olarak tasarlanan fuarda Bien, son teknoloji ile üretilmiş tasarımlarıyla bu yıl da yerini alıyor. Bien, birçok karo koleksiyonunu ilk kez fuarda görücüye çıkaracak. Fuarda 120x180 santimetre ve 60x120 santimetre ebatlı ürünler ön planda olacak.

Seramik karo, vitrifiyenin yanı sıra armatür ve duş sistemlerinin de sergileneceği platform, karar vericileri, sektör profesyonellerini, nihai tüketiciyi bir araya getiren önemli bir dinamik olurken, Bien, zengin ürün gamını 19'uncu hol C72-D 71 numaralı stantta sergileyecek.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bien'in yeni koleksiyonları İtalya'da görücüye çıkacak - Haberler
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