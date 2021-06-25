Bien'in "Famous" koleksiyonuna gümüş ödül
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Bien'in "Famous" koleksiyonuna gümüş ödül

Bien'in 'Famous' koleksiyonuna gümüş ödül
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Yapı sektörü markası Bien'in "Famous" koleksiyonu, İtalya'da düzenlenen ve tasarım alanında dünyanın önde gelen organizasyonlarından olan A'Design Award'da gümüş ödüle layık görüldü.

Yapı sektörü markası Bien'in "Famous" koleksiyonu, İtalya'da düzenlenen ve tasarım alanında dünyanın önde gelen organizasyonlarından olan A'Design Award'da gümüş ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bien, ödüllü tasarımlarıyla adından söz ettiriyor.

Bien'in duvar karo koleksiyonlarından olan "Famous", İtalya'da gerçekleşen tasarım yarışmasında gümüş ödülün sahibi oldu.

"Famous", 40x120 cm ve 30x90 cm ebatlarıyla doğal görünümü ve doğal taşın yüzeyindeki incelikleri mekanda yaşatıyor. Özel ebatlarıyla mekanda bütünlük duygusunu en üst seviyeye taşıyan "Famous" koleksiyonu, kolay temizlenebilme özelliğiyle hijyen standartlarını da artırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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