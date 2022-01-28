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Bien'den minik patilere "kedi evi"

AA, Muhammet Emin Horuz - Ekonomi
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Bien'den minik patilere

Yapı sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Bien, soğuk kış şartlarında sokakta yaşayan kedilerin barınma ihtiyaçları için Türkiye'nin dört bir yanına 1000 adet kedi evi dağıtıyor.

Yapı sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Bien, soğuk kış şartlarında sokakta yaşayan kedilerin barınma ihtiyaçları için Türkiye'nin dört bir yanına 1000 adet kedi evi dağıtıyor.

Bien'den yapılan açıklamaya göre, şirket, soğuk havaların gelmesiyle birlikte sokak kedilerinin kış mevsimini daha korunaklı bir şekilde geçirebilmeleri adına Kedi Evi projesini hayata geçirdi.

Türkiye genelindeki bayilerine mağaza önlerine konumlandırmaları için Kedi Evi gönderen Bien, aynı zamanda daha fazla ihtiyaç bölgesine ulaşmak amacıyla @bienturkiye instagram hesabı üzerinden Kedi Evi talebinde bulunan takipçilerine de gönderim yapıyor.

Bien'in zorlu kış şartlarında sokak kedilerinin ısınma ve barınma ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına hayata geçirdiği Kedi Evi Projesi büyük ilgi görüyor.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi

Türkiye, kedi, Ekonomi, Haber

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