Bien'den karekodlu "konuşan" gömme rezervuar

Bien, Ar-Ge ekipleri tarafından geliştirilen yeni SUPREME gömme rezervuarı piyasaya sundu.

Bien, Ar-Ge ekipleri tarafından geliştirilen yeni SUPREME gömme rezervuarı piyasaya sundu.

Bien'den yapılan açıklamaya göre, Bien, yeni gömme rezervuarı SUPREME ile montaj sürecini kolaylaştırarak kullanıcı dostu bir ürün sunuyor. Sektördeki en inovatif gömme rezervuar özelliğine sahip olan SUPREME, üzerindeki QR kod sayesinde kurulum sırasında bilgilendirme yapıyor. Bien, yeni gömme rezervuar montajı için il il dolaşarak toplam 700 tesisatçıya da eğitim vermeyi planlıyor.

Bien SUPREME, "tesisatçı dostu" olarak hızlı ve kolay montaj imkanı sunuyor. En önemli özelliklerinden biri ise ürünün üzerinde yer alan QR kod sistemi ile "Konuşan Ürün", "Bien Easy Learn" programını içeriyor. Böylece hiç montaj yapmayan biri bile QR kodu okuttuğunda ürünün ilgili parçasının montaj bilgilerine ulaşabiliyor.

Toplamda 8 santimetre kalınlığında olan SUPREME, kolay seviye ve hizalama özelliğine sahip. Sessiz dolum, hızlı doldurma, yüksek basınç dayanımı, dayanıklı panel tasarımı ve güçlendirilmiş gövdesiyle SUPREME, bir gömme rezervuardan fazlasını sunuyor. Opsiyonel olarak geliştirilen otomatik servis ışığı da yine benzerlerinden ayrılan bir başka özellik olarak yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bien Banyo Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ Genel Müdürü Hakan Günderen, gömme rezervuarın, duvar içi ve alçıpan içine gizlenen bir ürün olduğu için banyo mekanı içerisinde en kritik ürün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ürünün oldukça fazla komponenti olduğu için tesisatçı açısından dikkatlice montajı yapılması gereken, hataya yer olmayan bir üründür. Bu sebeple ürünün montaj açısından tesisatçı dostu olması gerekmektedir. Bu sebeptendir ki Bien SUPREME gömme rezervuarımızın en önemli özelliği tesisatçı dostu ve Bien Easy Learn Programı ile konuşan bir ürün olmasıdır. Bien olarak yeni yatırımımız kapsamında Temmuz 2021 itibarıyla gömme rezervuar üretimine başladık. Tesisimiz; yıllık 300 bin adet gömme rezervuar, 300 bin adet de klozet kapağı üretme kapasitesine sahip. Bien SUPREME gömme rezervuar ve Monet Kontrol panellerimiz ile gömme rezervuar ürün dünyasına farklı bir bakış açısı getirdiğimize inanıyoruz. Önümüzdeki yılbaşına kadar 16 farklı ilde 16 eğitim ile takriben 700 tesisatçıya ulaşarak ürünümüzün kullanımını deneyimletmeyi hedefliyoruz. Ürün gamımızda farklı modellerde gömme rezervuar ve klozet kapağı bulunuyor. Üretimimizin yüzde 35'ini de ihraç etmeyi planlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu