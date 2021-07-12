Bien'den 1 yılda 1.000 ustaya mesleki yeterlilik belgesi

Bien, seramik ustalarının ustalık yapabilmeleri için gerekli olan mesleki yeterlilik belgesine sponsor oluyor.

Bien, seramik ustalarının ustalık yapabilmeleri için gerekli olan mesleki yeterlilik belgesine sponsor oluyor.

Bien'den yapılan açıklamaya göre, mesleki yeterlilik belgesi, son dönemde yapılan düzenlemelerle birçok meslek için ehliyet kadar önemli bir hale geldi. İş kazaları açısından yüksek risk grubundaki "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" olarak belirlenen 143 meslekte çalışanlar için, belge şartı bulunuyor. Geçen aylarda 40 meslek için daha belge zorunluluğu getirildi. Mesleki yeterlilik belgesi, işi yapan kişilerin yetkinliğini ve yeterliliğini gösteriyor. Seramik ustaları da bu kapsamda yer alıyor.

Türkiye ve dünyada yapı sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan Bien de seramik ustalarına mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmaları için destek veriyor. Bien, Türkiye çapında başlatılan çalışma kapsamında, seramik işiyle ilgilenen ustalara, belge için gerekli başvuru ücretini ödüyor, evrakların sisteme girilmesi ve sınav organizasyonu konusunda da yardımcı oluyor. 2020 yılı ekim itibariyle başlatılan uygulamada, şimdiye kadar 10'dan fazla ilde 600'e yakın kayıt alındı, 350 usta ise mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazandı.

"Bilinçli tüketiciler de mesleki yeterlilik belgesi sormaya başladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bien Direktörü Serkan Önem, günümüzde mesleki yeterlilik belgesinin, seramik ustalarının resmi kurumlara başvurularında ya da yurt dışında çalışma koşullarında mutlak surette istenen bir evrak haline geldiğini belirterek, "Bilinçli tüketiciler de herhangi bir tadilat ya da seramik döşeme konusunda ustanın kabiliyetini ölçmek için bu belgeyi sormaya başladı. Bien olarak sektörün eğitimine katkı sunmak ve ustalarımıza gerekli donanımları sağlamak üzere harekete geçtik. Sınav başvurusu için gerekli ücreti ustalarımızın adına biz ödüyor, bayilerimizde sınav yerlerini organize ediyoruz. Böylece ustalarımız aracı kurumlarla uğraşmak zorunda kalmıyor. Ustalarımız, Bien güvencesiyle sadece sınava odaklanıyor ve belge almaya hak kazanıyor. İlk 6 ayda çeşitli illere gittik. Türkiye'deki tüm illerdeki ustalarımıza ulaşarak bir yıl içinde toplam 1.000 ustaya bu belgeyi kazandırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bien'in bayiler aracılığıyla iletişim kurduğu seramik ustaları, uygulama ve teorik olmak üzere iki ayrı sınava tabi tutuluyor. Uygulama sınavında ustalar, kurulan bir düzenekte yer seramiği ya da duvar seramiği döşüyorlar. Yaklaşık 4 saat süren sınav sonrasında yapılan iş değerlendiriliyor, başarılı olunduğu takdirde mesleki yeterlilik belgesine sahip oluyorlar. Şu ana kadar Bursa, İzmir, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Muş ve Batman gibi pek çok ilde gerçekleştirilen sınavlar, önümüzdeki dönemde Mersin ve Samsun'da düzenlenecek. Yaz boyunca da Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde Bien sponsorluğunda sınavlar organize edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu