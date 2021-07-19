Bien, Amerika'da yeni ürünlerini tanıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bien, Amerika'da yeni ürünlerini tanıttı

Bien, Amerika'da yeni ürünlerini tanıttı
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Bien, en büyük hedef pazarlarından biri olarak gördüğü Amerika'daki konumunu güçlendirmek amacıyla bu yıl da Coverings Fuarı 20212e katıldı.

Bien, en büyük hedef pazarlarından biri olarak gördüğü Amerika'daki konumunu güçlendirmek amacıyla bu yıl da Coverings Fuarı 20212e katıldı.

Bien'den yapılan açıklamaya göre, Amerika'da 30 yıldan fazla bir süredir düzenlenen ve seramik sektörünün en önemli platformlarından biri olan Coverings Fuarı, bu yıl 7-9 Temmuz tarihleri arasında Florida Orlando'da gerçekleşti.

Bien, karo seramik alanında önemi her geçen yıl artan Coverings 2021'de büyük ebatlı ürünleri ve ABD pazarına yönelik koleksiyonları ile büyük ilgi gördü.

Farklı ülkelerden birçok katılımcının yer aldığı fuarda, seramik ve karolardaki en son trendler, renkler ve ebatlar tanıtıldı. Bien de bu vesileyle fuarda özel koleksiyonlardan oluşan inovatif ürünlerini ön plana çıkarttı.

Büyük ilgi gören standında ürünlerini tanıtan Bien, 120x180cm oversize olarak adlandırdığı seramiklerini ve aynı zamanda bu yıla damgasını vuran bookmatch tasarımlardan oluşan büyük seramiklerini tanıttı. 60x120cm ebatlı koleksiyonlardan Hypnos ve Joja da ilgi gördü. Duvar karolarında ise 40×120cm ve 30x90cm ebadındaki serileri ön plana çıktı. Büyük ebatların yanı sıra pazarda çok tercih edilen farklı ebatlar ve tasarımlar da, sektör profesyonelleri ve nihai tüketicinin beğenisine sunuldu. Özellikle ahşap görünümlü seramiklere olan ilgi büyüktü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Sayan Yıldız Tilbe Hakan Sabancı Şahan Gökbakar
Spor Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bien, Amerika'da yeni ürünlerini tanıttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 12:37:10. #1.16#

title