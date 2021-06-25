Bieksper Hacırahmanlıspor'dan Başkan Ergün'e ziyaret

Bölgesel Amatör Lig 2. Bölge 3. Grupta bitime 1 hafta kala çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Bieksper Hacırahmanlıspor heyeti, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti.

Bölgesel Amatör Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla 2. Bölge 3. Grupta liderliği garantileyen Bieksper Hacırahmanlıspor Kulübü Başkanı Erdem Özkan, Antrenör Nezir Narin, Takım Kaptanı Suat Avcı ve Kondisyoner Faik Vural, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi Bieksper Hacırahmanlıspor'un aldığı başarılı sonuçlarla kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkan Cengiz Ergün, "Tebrik ediyoruz, güzel bir çıkış yakaladınız. Çalışır, işini takip edersen başarı geliyor. Birlik, beraberlik, kenetlenmek gerekiyor. İnşallah 3. Lige yükselmenizi temenni ediyorum" diye konuştu. Heyet, ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e üzerinde isminin yazılı olduğu Bieksper Hacırahmanlıspor forması da hediye etti.

Kaynak: Bültenler