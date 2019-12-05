BİDOS üniversite öğrencileri ile buluştu

05.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:43

Bilecik'in en aktif sivil toplum kuruluşlarından olan Bilecik Doğa Sporları Derneği (BİDOS) Bilecik Şeyh Edebali Üniversi'nde stant açarak öğrencilerle buluştu.



BİDOS Başkanı Feridun Aynur ve dernek üyeleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversi'nde kurdukları stat ile üniversite öğrencilerine kullandıkları malzemeleri tanıtarak, dağcılık ile ilgili kitaplara yer verdi. Kurulan stant hakkında bilgi veren BİDOS Başkanı Feridun Aynur, üniversite kurulan stantta öğrencilere merak ettikleri konular hakkında bilgi verdiklerini belirtti. Aynur, "Faaliyetlerimize katılan öğrenci arkadaşlarımızın 'biz sizi sosyal medyadan araştırarak bulduk, keşke üniversitede tanıtım yapsaydınız sizi daha erken tanır, daha çok faaliyetlerinize katılırdık' demeleri üzerine böyle bir karar aldık. Öğrenci arkadaşlarımız gerçekten çok ilgililer. Fotoğraflarla yaptığımız sunumlarda Bilecik'te bu kadar güzel yerler var mıydı şeklinde karşılık alıyoruz. Üniversitede geçen zaman gençlerin en kıymetli zamanları. Umarım akıllarında, gönüllerinde güzel hatıralar bırakabiliriz. Biz İlimizi anlatırken aynı zamanda Türkiye Dağcılık Federasyonu faaliyetlerimizi de anlatıyoruz. Bugün burada bir kıvılcım başlatsak belki de ileride bu gençlerin içinden çok kıymetli sporcular, dağcılar, dağ rehberleri çıkacak. 13 Aralık Cuma gününe kadar doğaseverleri standımıza bekleriz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA