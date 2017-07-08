Bidonlarla Seferber Oldular!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 12 hektar otluk ve makilik alan kül oldu. Bir ev yanmaktan son anda kurtulurken kadınlar yangına bidonlarla su taşıdı.



Edinilen bilgiye göre, Gümüşlük Mahallesi Dereköy mevkiindeki tepede makilik alanda yangın çıktı. 12 hektarlık alanın kül olduğu yangına 3 helikopter, 1 uçak, 1 ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 4 itfaiye aracı, 14 yangın işçisi ve çok sayıda itfaiye eri yangına müdahale etti. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangına müdahale güçlükle sağlandı.



Yangının rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyerek yerleşim yerlerine yaklaştı. Zeytin ağaçları yangından zarar görürdü. Bir evin bahçesine kadar ulaşan alevler ev sahibinin ve orman işçilerinin müdahalesiyle eve 5 metre kala söndürüldü. Ev sahibi ise 5 litrelik su bidonu ile yanığı söndürmeye çalıştı. Ellerine aldıkları çalılarla yangına müdahale eden ev sahipleri son anda evi yanmaktan kurtardı.



DAMACANALARLA YANGINA MÜDAHALE



Dere köyden gelen 6 kadın ise ellerinde su dolu damacanalarla yangına müdahale etmek için seferber oldu. Kadınlar engebeli araziye girerek yangında sönmeyen bölgelerinde su taşıdı. Vatandaşların da yardımıyla yangın söndürülerek soğutma çalışması başlatıldı.



(Eren Ayhan / İHA)