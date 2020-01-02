Bidonlardan 300 bin liralık kaçak cep telefonu çıktı

02.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:11

Adana'da şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste bidonlar içinde piyasa değeri 300 bin liralık 140 kaçak akıllı telefon ele geçirildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park alanında kaçakçılığı önlemek için uygulama başlattı. Polis, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsten şüphelenip durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda bagaj kısmında bulunan bavullar ve su bidonları içerisinde piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan, 140 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca 980 paket elektronik sigara kartuşu, 760 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak yolcu konumunda bulunan F.A., araç muavinleri Ö.Ç. ve U.A. gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA