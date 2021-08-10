Bidon ile akaryakıt alımı yasaklandı
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Bidon ile akaryakıt alımı yasaklandı

Bidon ile akaryakıt alımı yasaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de muhtemel terör eylemlerinin ve orman yangınlarının önlenmesi için akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe benzeri kaplarla açıktan yakıt alımı ve satışı yasaklandı.

Denizli'de muhtemel terör eylemlerinin ve orman yangınlarının önlenmesi için akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe benzeri kaplarla açıktan yakıt alımı ve satışı yasaklandı.

Denizli sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alınması ve satışının denetlenmesine dair yeni karar alındı. Muhtemel terör eylemlerine, orman yangını ve sabotajların önlenmesi göz önüne alınırken, yeni karara göre istasyonlarında bidon, şişe benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alımı ve satışı yasaklandı. Zorunlu haller durumunda ise yakıt almadan önce akaryakıt istasyon işletmecileri kolluk kuvvetlerine bilgi vereceği belirtildi. Yakıt almak isteyen kişinin ise doldurduğu form, bağlı bulunduğu Polis Merkezi Amirliği veya Jandarma Karakol Komutanlığına 24 saat içerisinde teslim edilmesi gerekecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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